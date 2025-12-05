中評關注：高市說法轉圜　綠急釋疑有焦慮

民進黨。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月5日電（記者 張穎齊）日本首相高市早苗近日強調，日本對1972年《中日聯合聲明》中“中國主張台灣屬於中國”的立場表達尊重與理解，引起台灣內部高度討論。民進黨4日急忙“澄清”，高市並非承認台灣屬於中國，日方僅是“我知道、我聽到”。高市語意的轉圜、民進黨的快速釋疑，都讓外界關注民進黨政府是否出現信心焦慮？



高市早苗以“台灣有事即日本有事”受到民進黨政府期待，但面對中國大陸反彈後，她最新答詢中以“尊重並理解”描述中方立場，引起台灣社會疑慮，甚至出現“青鳥與民進黨遭打臉”的聲音，質疑先前開放福島食品與深化台日合作是否白做？



民進黨4日記者會明顯採取急速降溫策略，故意忽略聯合聲明中日本“堅持遵循波茨坦公告第八條的立場”，只強調“理解、尊重”不等於日本承認中國對台主張，而是外交語境的標準表述。此即時回應反映民進黨可能試圖在輿論擴大前重新框定議題，避免出現“日本屈服中國”的社會想像。



分析民進黨快速釋疑的三項考量，可能為一、維護既有的“友台日本敘事”，高市象徵日本政壇的挺台力量，其語意一旦被解讀為轉向，可能衝擊民進黨長期建構的台日互信框架。二、是降低台灣內部對國際信心焦慮，民進黨近年重要敘事基礎之一，是台灣獲國際民主陣營支持，因此對涉及日本、G7、美日關係的輿情格外敏感。三、是避免輿情外溢至對政府不利的情緒，社群近期快速出現“日本是否背離台灣”的討論，民進黨以語意解讀方式收攏議題，反映出其高度重視社群節奏。



此外，台灣又面對美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日表明，美國希望台灣訓練美國勞工，並最終將半導體與藥品供應鏈轉移至美國。此言在台引發“產業外移”疑慮，然而民進黨籍“立委”與黨團採用的語言明顯不同，稱這是“台美緊密合作”、視為台灣技術被肯定、以弱化“轉移、遷移、移走”等敏感字眼。

