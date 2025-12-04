綠轟金門設自貿區助陸洗產地　陳玉珍駁

藍委陳玉珍受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月4日電（記者 黃偕華）中國國民黨“立委”陳玉珍推動的《離島建設條例修正草案》3日在“立法院”會通過逕付二讀，綠營卻指條文中離島縣政府得於指定區域設置“離島自由貿易示範區”，會變成中國大陸洗產地巧門。陳玉珍4日反駁，高雄也有自貿區，為什麼就沒有洗產地的問題？



陳玉珍受訪強調，推動金門自貿區是當地民眾的需求，金門縣過半數的議員跟局處先前到“立法院”拜會三個黨團，希望能推動金門的建設。



被問到參選金門縣長一事，陳玉珍說，目前整體民調都是有一定幅度的領先，但是這不表示我們就因此而懈怠，該做的服務、該解決的事情、該提的法規就是要提供。



此外，陳玉珍提案將“助理費除罪化”，2日程序委員會已排入週五議程，民進黨團幹事長鍾佳濱喊話，任何提案都應該進入“立院”做充分討論，律師林智群在臉書砲轟“藍白要不要乾脆廢掉貪污罪？這樣比較一勞永逸”，無獨有偶的，中國國民黨籍“立法委員”翁曉玲提案修法，為了落實微罪不舉的精神，將設定貪污金額5萬元以下者不罰，也被林志群質疑，“那以後公務員每次收賄只要推49999元（5萬有找）方案，警察豈不是抓到也告不了你？”。



陳玉珍回應，“立法院”是一個民意機關，絕對也不是她一個人說了算，因助理費被起訴的案子，其實涉及不分黨派的藍綠白，而且是全台各地方都有人涉案的，如果大家要充分討論，當然是一個非常正面的事情，“真理越辯越明”。就像之前全台各大學許多教授，也涉及了研究費詐欺的指控，因此法律本來就應該與時俱進。

