黃文益：不怕柯志恩複製韓流　綠有執政優勢

民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）根據近期發布的2026年高雄市長選舉民調顯示藍營似乎有機會翻轉。對此，民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益向中評社表示，雖有機構效應，但目前幾份民調看起來，藍綠基本盤是沒有變化的，且高雄執政滿意度高，主軸延續是綠營的優勢，反過來說是藍的劣勢，也不擔心會有“韓流2.0”，因綠已有準備、藍要複製效益不大。



另外，怎麼看《美麗島電子報》董事長吳子嘉3日在網路節目指出，蘇貞昌出面挺綠委邱議瑩是民進黨內分裂的開始？黃文益表示，不見得，每個前輩的表態意願大家都尊重，但是不是分裂這個都言之過早。



據《TVBS》1日公布的民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選，與藍委柯志恩對決，賴支持度為42%，柯的支持度為40%；若民進黨推派許智傑參選，與柯志恩對決，柯支持度42%，許的支持度則35%；若民進黨推綠委邱議瑩參選，與柯志恩對決，柯支持度略為43%，邱支持度35%；如果民進黨推派林岱樺參選，與柯志恩對決，柯支持度40%，林支持度30%。



如何解讀該份民調？黃文益表示，做出來的民調差距或許因為機構效應差距較小，但是國民黨一定會有基本盤，所以兩邊差距確實不會太大。目前來講都是基本盤的呈現，反映出基本盤是合理，但若高於基本盤，機構效應的影響就大了點。



黃文益指出，以高雄的藍綠基本盤，國民黨大約3成多，民進黨也是3成多，所以在這個部分的上下，他覺得是可以接受的。每份民調公布，不管是民進黨或是國民黨都會引以為鑑，都會有參考價值。目前這幾份民調看起來，基本盤是沒有變化的。

