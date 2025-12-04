翁曉玲：貪污5萬以下免罰修法方向與綠一致

左起藍委王鴻薇、翁曉玲、陳玉珍。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北12月4日電（記者 黃偕華）中國國民黨“立委”翁曉玲提案修《貪污治罪條例》針對金額在新台幣5萬元以下且情節輕微的貪污案件，增加“免除其刑”的選項，遭綠營批評。翁曉玲今天表示，民進黨“立委”、“法務部”也提案修法，大家修法方向一致，相關批抨根本是雙標；國民黨團呼籲“法務部”加速修法，盼“行政院”在本會期將院版送到“立法院”。



國民黨團4日召開“雙標再現！“法務部”修法没問題！翁曉玲提案被出征？”記者會。翁曉玲、黨團副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。針對一名清潔隊員拾獲一只殘值32元的二手電鍋並轉送給拾荒婦人，卻被依《貪污治罪條例》起訴，2日判處有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。翁曉玲提出修法，主張微罪不舉，讓貪污所得未達五萬元可不罰，卻被綠營媒體扣帽子，說她是要把貪污除罪化。



翁曉玲指出，本次修法是情節輕微所得的利益是在5萬元以下的話，可以減輕其刑或是免除其刑，現行法本就規定可減輕其刑，包括民進黨“立委”賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄與“法務部”都已提出修法，對於金額以及可減輕或免除其刑，“修法方向都是一致的”，翁曉玲表示“綠媒常常都是雙標”。



陳玉珍表示，大家都看到這個詐騙集團15萬就交保，還笑得很開心，但是有愛心的清潔隊員，被貪污罪嫌起訴，“我想全民都看不下去”，陳玉珍指出，《貪污治罪條例》第12條，本來就有新台幣五萬元以下時，可減輕其刑。但沒有免除其刑，導致檢察官想幫助清潔隊員也沒有依據，現在加上“或免除”三字，只是給法官量刑工具。



長期親綠的律師林志群在臉書發文，說若將“5萬元以下不罰”寫入法律，將使公務員每次收賄只要“控制在49，999元”即可免責，恐導致貪污更猖獗。王鴻薇提到，除了翁曉玲委員提出修法外，個人也提出修法，但不知林智群大律師為何“單挑”翁曉玲委員？

