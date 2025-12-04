願戰新北市長　李四川：沒被黃袍加身想法

台北市副市長李四川受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月4日電（記者 張穎齊）2026新北市長選情備受矚目，中國國民黨籍台北市副市長李四川多份民調名列前茅。他3日鬆口表示，只要登記國民黨初選就會請辭副市長。4日前往台北市都發局活動前受訪時再次回應，坦言民調帶來不小壓力，但強調黨有既定機制，他沒有被“黃袍加身”的想法。



2026新北市長選舉，民進黨已徵召“立委”蘇巧慧參選；國民黨潛在人選除李四川外，還包括新北市副市長劉和然、“立委”洪孟楷；民眾黨主席兼“立法院”黨團總召黃國昌也有意投入選戰。



李四川3日晚間接受媒體人黃暐瀚專訪後，4日上午出席南港區東新社宅新建工程開工典禮前說，黃暐瀚不斷追問若他面對如此民調會推薦誰參選？他說“一定會叫民調最高者去選”。因此若黨要他承擔，他會依機制參與初選；若藍白合需要初選，他也不排斥。



國民黨籍台北市長蔣萬安與李四川在台北市議會總質詢前受訪，被問到民調領先蘇巧慧，李四川僅簡短回應“謝謝”。



至於是否支持李四川轉戰新北市長？蔣萬安笑說，他說過無論在哪，他們心都在一起，他們心有靈犀，謝謝。



另被記者問國民黨籍台中市長盧秀燕接受聯合報專訪談及“受夠民進黨執政、2028要第4次政黨輪替”，蔣萬安是否支持盧秀燕競選2028？蔣萬安笑說“你們都想得好遠！”