朝野協商財劃法覆議案達共識　明院會表決

韓國瑜。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月4日電(記者 黃偕華)“行政院”日前針對藍白聯手通過的新版《財政收支劃分法》提出覆議，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜4日下午召集各黨團協商，最後三黨達成共識，將於5日改開全院委員會審查《財政收支劃分法》覆議案，審查時不邀請“行政院長”卓榮泰列席說明。全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，投票時間一小時，其餘相關事項工作依例授權議事處辦理。



韓國瑜下午2時30分召集朝野各黨團討論財劃法覆議案審議時程與方式。民進黨團總召柯建銘表示，“行政院”在今年3月針對去年底修正的財劃法修法提覆議，當時“行政院長”卓榮泰曾到“立院”報告並備詢，民進黨團希望這次卓榮泰也能到“立法院”報告。



不過，國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌都主張卓榮泰是“中華民國”憲政史上首位提出8次覆議且均遭否決的“行政院長”，卻沒有下台，仍繼續違法“違憲”執政，因此不贊成卓榮泰到“立院”報告，並期盼5日能盡速表決覆議案。



經三輪發言後達成共識，韓國瑜裁示：第一，各黨團同意12月5日院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查《財政收支劃分法》覆議案，同日上午7時於議場進行院會及全院委員會簽到，審查時不邀請“行政院長”卓榮泰列席說明，由各黨團推派一位發言，每位委員發言時間5分鐘，順序依例授權議事處辦理，名單請於12月4日下午5時30分前送議事處彙整，逾時視同放棄。當次院會不進行“國是論壇”，不處理臨時提案，本次會議不再處理變更議程含抽出動議。第二，全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，並由各黨團推派一位擔任投開票監察員，投票時間一小時，其餘相關事項工作依例授權議事處辦理。