王孝維：吳怡農引蛇出洞　王世堅台北有機會

台北市議員王孝維接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月5日電（記者 張穎齊）2026民進黨台北市長人選遲未決定，民進黨籍英系台北市議員王孝維接受中評社專訪表示，從近期政治動作觀察，他認為唯一領表登記的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農是在引蛇出洞，而綠營在台北最有與中國國民黨籍台北市長蔣萬安一搏機會的人選，只有王世堅，就看民進黨主席賴清德在派系考量外，如何決定。



談到民進黨台北市長提名可能，吳怡農近日針對大罷免議題、公布民調顯示王世堅居首，以及提及“蕭美琴十一寇”事件後又道歉等一系列動作。王孝維認為，應是引蛇出洞，他形容吳怡農是“馬拉松陪跑者，跑很快”，但目前各方人選相比蔣萬安，綠營真正最有勝算的是王世堅，最終仍取決於賴清德決定。



王孝維，康寧大學管理學碩士、台北市立大學教育行政與評鑑研究所博士生，連任4屆台北市第二選區（內湖、南港）議員。



王孝維向中評社說，台北市提名不必然一定鎖定賴系或英系，但徐國勇與王世堅在英系中都具實力，徐國勇更是賴與英系之間的橋梁；賴清德過往用人習慣也會影響提名方向。他個人希望能在農曆年前底定人選，但研判台北市可能會在22縣市長中最後提名。不過，因蔣萬安在過年期間活動多、曝光高，若綠營太晚推出人選，可能引發基層意見；反之，提早揭露可提早備戰。



對於賴清德如何拉攏原本喜歡蔡英文的年輕人支持？王孝維認為“態度”決定一切，選舉必須保持如首次參選般的謙卑與拜票精神，不論是否喜歡，都要走入群眾，他強調自己是最不希望民進黨分裂，所有人都必須回到初衷。



談到陳水扁近期動向，包括評論2026布局、支持特定人選、強調賴清德可破除“2026魔咒”、以及可能到鏡電視開節目等。王孝維則說，沒被注重的人，因此需要提高聲量，但他認為期待與現實有落差，選戰需具備條件與能力，長期未在基層走動者需重新理解年輕人看法，陳水扁意見可參考。

