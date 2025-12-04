謝龍介看台南綠初選　林俊憲快要出狠招了

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北12月4日電／民進黨台南市長初選進入倒數一個多月，“憲妃之爭”檯面化。民進黨籍“立委”林俊憲3日受訪點名批評同黨對手陳亭妃昔日在台南議長選舉時主導跑票，有叛黨行為。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介4日受訪時說，“林俊憲現在快到出狠招的時候，攻擊就是最好的防守”。



謝龍介接受《中天新聞》專訪時指出，從民調與選戰時序切入觀察，林俊憲近期民調上升，與對手距離快速拉近，使其士氣也隨之高漲。他認為，正因選情逼近、信心提升，林俊憲選擇提前打出“鬼牌”議題，以跑票舊事作為核心攻防，並不令人意外。謝龍介指出，當年郭信良擔任議長期間退黨、拉攏議員跑票等過程，皆為公開可檢視的事實，如今再被翻出，正是初選激烈競逐下的手段之一。



謝龍介分析，初選投票約在明年1月中旬，剩下不到40天，對林俊憲而言堪稱關鍵期。過去林俊憲在台南縣區耕耘較少，基層認識度不足，但近一年半來大舉設立看板、推出政見藍圖，在短期內建立組織動員陣容，也確實有效追近選情。如今激情攻防再升級，正反映濃縮時程下的戰術操作，“他現在快到出狠招的時候，攻擊就是最好的防守，不然他恐怕就沒辦法逆轉了”，成為選戰核心邏輯。



謝龍介更直言，台南地方政壇目前民進黨多數公職與提名團隊皆公開站隊林俊憲，組織動員陣線看似全面展開。賴清德與林俊憲過往緊密的政治信賴關係，亦是外界與當地選民普遍熟悉的政治背景。賴清德對林俊憲比較是自己人，本來就是事實不需要迴避。他更點出兩人的政治連結長期以來即被外界所理解與討論。