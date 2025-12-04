闕枚莎肯定蔣萬安政績　詢答變開心合影

左起台北市長蔣萬安、國民黨台北市議員闕枚莎、徐弘庭、陳炳甫、吳志剛、教育局長湯志民一同在巨型鮮奶模型前開心合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月4日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市議員闕枚莎4日於台北市議會總質詢，肯定將拚連任的國民黨籍台北市長蔣萬安，在多項全台縣市治理評比中名列前茅，包括《天下》永續幸福城市調查重返六都第一、施政滿意度自39%攀升至65%，闕枚莎與蔣萬安等人更開心在大牛奶盒模型前合影，蔣萬安感謝獲市民認可。



蔣萬安、5連霸台北市港湖議員闕枚莎、國民黨籍台北市議員吳志剛、陳炳甫、徐弘庭與教育局長湯志民一同在巨型鮮奶模型前開心合影，象徵牛奶市長蔣萬安、牛奶姐姐闕枚莎一齊在“生生喝鮮奶”政策推動的新里程碑。



蔣萬安答詢，感謝市民對市府團隊的信任，一切已經開始，改變正在開始，市政府將持續努力，以市民需求為中心，打造台北市成為更繁榮宜居的城市。



闕枚莎指出，蔣萬安將“生生喝鮮奶”政策自本學年度起延伸至國中生，推動學童鮮奶政策已超過10年，歷經討論配送、保鮮與食安疑慮等過程，政策能夠成形、市府願意從善如流，對她及全市家長都是重要回應。



蔣萬安也回應，闕枚莎是最力挺學童營養政策的議員，從郝龍斌時期即積極推動，更笑說“牛奶阿姨”送他的“會哞叫的玩具牛”讓他感到非常舒壓。



闕枚莎表示，家長普遍支持鮮奶政策，她今年調查逾千份問卷，滿意度高達9成5，亦有大量家長希望延伸至高中階段，感謝市府採納建議，後續將持續監督預算與執行，期盼未來“班班有鮮奶”、學童健康成長。