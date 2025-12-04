指控小紅書平台涉詐欺兩億多　台將封鎖一年

刑事局今天舉行記者會，指出小紅書涉詐過多，沒有改善作為及善意回應，台灣網路將封鎖一年。記者廖炳棋／翻攝 中評社台北12月4日電／台“內政部次長”馬士元今天至刑事局召開記者會，發布即日起對“小紅書”APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年。馬士元表示，“小紅書”APP在台用戶已逾300萬人，經“國家安全局”進行資安檢測，發現15項指標全數未合格。且該APP自2024年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。



“內政部”依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條“詐欺犯罪防制緊急事件”規定，對“小紅書”APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合台灣相關法規，並確保民眾數位安全，再研議後續處置。



民眾關心以後是否無法再瀏覽“小紅書”？資安人員表示，“小紅書”APP的內容都存放於伺服器主機，網際網路停止解析可將這些網頁遮蔽，民眾點進去就看不到內容，但如果“小紅書”分散伺服器，或不斷更換主機位置，沒有被查到停止解析，還是有可能看到，而限制接取則是限流讓觀看速度變慢，“內政部”要封“小紅書”，成效仍待觀察。



“內政部”表示，“小紅書”在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。



馬士元指出，大陸曾對“小紅書”APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避台灣法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。



“內政部”指出，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5094組，這次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。“內政部”強調，凡在境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，包括Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依規範設置法律代表人並恪遵法律義務。



“行政院”打擊詐欺指揮中心副執行秘書賴正庸表示，要求“小紅書”改善的項目包括，需設置法律代表人，平台販售商品需商業登記及稅籍登記等，符合法規，政府會持續要求境內外網路平台及APP業者強化法遵措施。