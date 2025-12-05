民眾黨李貞秀：為陸配參政權絕不退讓

陸配李貞秀是候任民眾黨不分區“立委”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月5日電（記者 盧誠輝）台“內政部”要求陸配擔任公職應依《“國籍法”》放棄中華人民共和國國籍才能參政，預計在明年2月遞補台灣民眾黨不分區“立法委員”的李貞秀，其陸配身分能否就任“立委”，備受關注。李貞秀接受中評社訪問時表示，她2年“立委”任期一定會做好做滿，未來到“立法院”最想質詢的人就是“內政部長”劉世芳。為了陸配參政權，她絕對不會退讓。



李貞秀強調，為了陸配參政權，她絕對不會退讓，未來在“立法院”一定會跟賴政府戰到底，持續為陸配發聲，否則陸配未來在台灣將永無寧日，她絕對無法接受讓這些早已在台灣落地生根的陸配一直生活在恐懼與不安當中。



李貞秀，現年52歲，湖南衡陽人，嫁到台灣已超過30年，是一位5寶媽。亞東技術學院電機工程系副學士，曾在訊碟與鴻海等科技公司任職，後自行創業。曾任民眾黨竹北市長競選辦公室主委、民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌辦公室助理，目前仍在東海大學公共事務碩士在職專班就學，為民眾黨籍第11屆不分區“立委”被提名人。



李貞秀強調，“內政部長”劉世芳試圖剝奪陸配參政權的作法根本違法“違憲”，劉要求她必須在就職1年內提出放棄大陸國籍證明，若她就職1年後“內政部”依然要對她發出解職令，她相信“立法院”不可能會去執行一個明顯已違法“違憲”的行政命令，這點她相當有把握，所以2年“立委”任期她一定會做好做滿，而未來到“立法院”最想質詢的對象就是劉世芳。



她提到，要指控別人之前必須要先有證據，而不是反過來要求別人得自證清白，這是非常荒謬的事情。陸配過去在馬英九和蔡英文執政時期都沒有遇到這類無理的要求，為什麼偏偏賴清德上任後就要刻意來刁難陸配？“中華民國憲法”本來就是“一中憲法”，從來也沒改變過，所以現在有問題的根本就是賴政府，而不是陸配。

