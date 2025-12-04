柯志恩、邱議瑩狹路相逢　拚握手合照多

藍委柯志恩4日出席高雄市政府辦的“金暉獎”志工頒獎典禮，並與參與人士熱情合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選舉話題受到外界矚目。可望代表藍營出戰的藍委柯志恩與爭取民進黨市長初選提名的綠委邱議瑩，4日都不約而同出現民進黨籍高雄市長陳其邁的表揚志工公開行程，柯志恩、邱議瑩不僅同場也拚場，比誰握的手、合的照多，暗中較勁。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，共4搶1。中國國民黨可望派出“立委”兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



高雄市政府4日在林皇宮宴會館舉辦“金暉獎”表彰志工無私奉獻精神，並響應12月5日國際志工日。高雄目前擁有超過1300支志工隊、逾11.7萬名志工投入多元領域服務。第21屆金暉獎頒發績優人員、團隊、企業及家庭等共37個獎項。



除了陳其邁出席活動展現對志工的重視外，藍委柯志恩、綠委邱議瑩等人也不約而同來到現場出席活動並致詞，柯志恩、邱議瑩也把握機會在台下與志工們一一握手寒暄拍照，許多支持者也主動提出拍照合影，氣氛熱絡。



柯志恩致詞時表示，唯有做善事，唯有每天心存感恩，這樣愉快的心情，可以持續永永遠遠，每天當志工做好事，讓生活周遭充滿善的磁場，恭喜得獎的大家，也謝謝各位，社會有你們會更加祥和。



邱議瑩致詞時表示，做志工是很快樂、也是很高貴神聖的事，做志工服務社會不求回報，內心的快樂會遠比做任何事情都還要令人感到喜悅，恭喜這麼多要受獎的志工伙伴們，感謝長期為社會做出的努力，未來要把善的循環傳遞到每一個角落。

