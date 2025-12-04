陸委會：陸配錢麗要照顧公婆子女可在台停留

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）40多歲的陸配錢麗遭台官方認定長期在臉書社團宣揚“武統”言論，台“內政部移民署”1日廢止其依親居留許可。陸委會副主委梁文傑4日表示，考量到錢姓陸配丈夫常年在海外工作，夫家也還有公婆、子女要照顧，因此給予“停留”資格，期限則尊重“移民署”依權限審認。



錢麗遭台官方認定長期在臉書社團宣揚“武統”言論，“內政部移民署”等相關機關審議後，認定其言論涉及煽動大陸對台動武，嚴重危害“國家安全”與社會安定，12月1日正式處分廢止錢麗依親居留許可，並規定5年內不得再申請，錢麗在台身分即刻降為“停留”。未來1年最多僅能在台停留6個月。



錢麗2日在臉書發文反擊，聲稱相關單位“官商勾結、惡意扭曲、栽贓陷害”，並訴求台灣人民，“請給中國共產黨一個在台執政機會”，引發各界爭議。此外，她也透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，也會訴求“內政部”及“行政院”賠償。



此前，錢麗受雇於華碩電腦總部，與台籍丈夫育有一子，原已取得台灣身分證與戶籍。因台官方認定其在經營的臉書社團“中國人民解放軍”中發表言論，今年8月28日遭註銷戶籍，身分退回“依親居留”。錢麗又在今年10月24日至31日間，密集在社群媒體發布“統一計時打卡”貼文，內容有“兩岸和平協商統一，就能讓全體台灣人民過上幸福、快樂、美好的生活”等。還在直播中提5點聲明，稱“支持解放軍威懾‘台獨’”，被台官方認定已跨越言論自由紅線。



陸委會4日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。