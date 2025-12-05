中評關注：盧秀燕強硬衝氣勢　能否延續？

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中12月5日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕日前接受媒體專訪，罕見回應兩岸及國際議題，並批評賴清德稱“2027年北京攻台”時間表是重大失誤，同時喊出2028大選替4次政黨輪替，一改溫和不沾鍋路線，引發關注。盧秀燕態度硬起來，當然與前陣子因為豬瘟事件創傷的聲望有關，此舉確實有助氣勢回溫，但能否延續至2028才是關鍵。



《聯合報》4日刊出專訪盧秀燕系列報導，其中觸及包括對兩岸議題、國際議題以及2028大選議題，引起政壇討論。觀察盧秀燕這次專訪內容，聚焦兩岸與國際關係，更主動喊出“政黨輪替”，顯然是在為放眼大位做準備，盧秀燕透過專訪向各界釋出“我是2028大選參賽者之一”的訊號。



盧秀燕此刻一改長期溫和不沾鍋路線，主動碰觸敏感議題，顯然是有危機意識。盧秀燕前陣子先是迴避國民黨主席改選的重任，讓藍營支持者失望，隨後又碰上非洲豬瘟防疫缺失，受到民進黨群起圍攻，成眾矢之的，導致氣勢走下坡。如今轉變態度直接碰觸敏感話題，並鎖定賴清德批評指教，挑整步調重返朝向2028大選之路。



短期之內，盧秀燕藉此回升氣勢的策略有效，但能否延續至2028則仍是挑戰重重，第一關首要面對2026台中市長選舉能否順利交棒，倘若藍營政權無法在台中延續，盧秀燕角逐2028的正當性也會打折。



此外，盧秀燕與國民黨中央的路線契合程度也是一大課題，新任黨主席鄭麗文在兩岸關係方面，有別於藍營傳統建制派，更勇於強調兩岸同屬一中，“我是中國人”，受到不少深藍群眾認同，而盧秀燕則在兩岸論述方面，長期保持相對模稜兩可的態度，這一方面當然也是顧慮美國因素，但對於凝聚藍營基本盤方面，可能就相對吃力。

