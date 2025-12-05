潘兆民：高市早苗擠牙膏式改口短期仍難善了

東海大學通識中心教授潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月5日電（記者 方敬為）日本首相高市早苗“台灣有事”說，導致中日關係緊張形勢延燒，東海大學通識中心教授潘兆民接受中評社訪表示，高市先前提《舊金山和約》，改口稱，“沒立場認定台灣的法律地位”，但相關言論某方面仍間接炒作“台灣地位未定論”，中方無法接受，眼見中國持續增強施壓力道，高市3日又稱“尊重並理解”《中日聯合聲明》，卻未深入問題核心，這種“擠牙膏式”的轉向，顯示日本當前壓力山大，可是高市又不願在有民調支撐的前提下低頭，研判中日對立短時內無法善了。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



中日關係因為高市早苗的“台灣有事”說引發波瀾，高市11月26日出席日本在野4黨領袖黨首會談時，改稱日本已在《舊金山和約》放棄所有權利及權限，“沒立場認定台灣的法律地位”。此外，關於“存立危機事態”的認定，高市也改口，“將依據實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有情報來判斷”。



但相關言論涉及炒作“台灣地位未定論”，中國仍無法接受。高市12月3日進一步稱“尊重並理解”《中日聯合聲明》內容，可是未承認台灣是屬於中國領土的一部分，中國外交部批評高市本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，僅此而已，發言人林劍強調，“中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。”



對於高市早苗說法的變化，潘兆民認為，從高市的言論軌跡可以清晰看出，其立場雖然在形式上有所鬆動，但並非發自內心的戰略調整，而是迫於形勢的戰術退卻。高市以“擠牙膏”的方式，企圖用最小的讓步來撫平此前失言造成的巨大風波。然而，中日之間的心結深重，且牽涉到核心主權問題，絕非這種且戰且走的策略所能緩解。尤其中國此次的反應不再局限於口頭抗議，而是伴隨著實質性的反制措施與戰略加壓。

