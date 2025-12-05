中評專論：民進黨火上加油　扯高市後腿？

日本首相高市早苗。(照:高市早苗臉書) 中評社台北12月5日電（評論員 林淑玲）中日磨擦升溫，日本首相高市早苗3日在參議院提到“日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化”，希望衝突降溫，未被中方接受。民進黨4日召開記者會強調高市早苗沒承認“台灣是中國的一部份”，綠營沒幫到焦頭爛額的高市化解難題，甚至是火上加油，扯後腿？



高市早苗11月7日涉台說法遭中方嚴正抗議，從制裁水產品、觀光、交流、軍演等“反制組合拳”逐漸升高，迄今已快一個月；從自民黨大老到企業都十分焦急，希望能早日化解勿影響日中經濟交流。高市面對中方要求其撤回錯誤言論，3日技巧地提及對1972年《中日聯合聲明》立場未變，但未說出該聲明主要內容，希望能轉圜。



高市早苗3日說法傳到台灣，第一時間被解讀她所謂的“對1972年《中日聯合聲明》立場沒有變化”是指她表態，“理解並尊重台灣是中國的一部份”，不少評論認為高市轉彎了，甚至抨擊賴清德最近吃壽司挺日卻被打臉。對此，民進黨馬上跳出來反擊指控，綠網軍也全面發動，痛批外界錯誤解讀高市早苗的說法。



民進黨發言人吳崢4日召開記者會否認高市早苗“承認台灣屬於中國”，強調高市提《中日聯合聲明》，白話文就是“我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事”。



在日本希望趕快結束中日衝突之際，民進黨的說法等於是指高市早苗在對中方搞小動作。