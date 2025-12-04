陸送詐騙犯回台　陸委會：非循過去管道通知

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）中國大陸3日遣送10名台灣詐騙犯經由小三通返金門。陸委會副主委梁文傑4日表示，對方有事先通知台灣，但非循過去的固定管道，這些人到廈門後，對方才告知我們。近年來兩岸協議執行有種種困難，此次採取較特殊的做法，“我們雖然不滿意，但還是要務實處理。”



中國大陸昨天遣送10名台灣詐騙犯經由小三通返金門，其中2人在大陸疑涉詐欺服刑完畢，其餘8人涉案遭台灣通緝中。



陸委會4日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，昨天確實有10位涉及詐騙罪的台灣民眾在中國大陸服刑期滿回來台灣，對方有事先通知台灣，並非媒體報導的航商間接告知，但此次通知非循過去固定管道，這些人到廈門後，對方才告知我們，通知比較慢。台灣有關單位清查人別身份無誤，並做好安全防範和聯繫工作，才同意讓這10個人登船返回金門。



梁文傑說，對於留置在大陸人員或是通緝犯的遣返，雙方有關部門多年來會較為務實的處理，過去通知的時間雖沒有一定，但大概都會講好一個時間點。無論如何，這10個人還是台灣民眾，有回來台灣的權利。另外，媒體報導還有另外3人要回來，現在也在做人別查證工作，再決定是否讓這3人登船。



梁文傑指出，這幾年來對岸因為種種政治障礙，在許多兩岸協議執行上有困難，對於這方面的事情要做務實的處理。此次遣返確實與過去的機制不太一樣，這幾年我們有些人要遣返回去，我們也希望對方能遣返一些人回來，而此次他們採取比較特殊的做法，“雖然不滿意，但還是要務實處理，先把人帶回來再說。”



梁文傑認為，對我們來說，希望過去的運作方式還是能互相尊重，這樣當然最好，但從結果來說的話，此次也算是一個務實處理、解決問題的方法。



至於有多少台灣民眾遭大陸指控為詐騙犯嫌，仍在大陸？梁文傑表示，截至今年9月，還有873名台灣人。