扁將主持電視節目　台中監獄：依法辦理

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北12月4日電／涉貪被判刑20年的陳水扁2015年因病獲准保外就醫後經常參與政治活動，挑戰台中監獄的“不進競選會場、不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪”5不原則紅線。媒體3日報導，陳水扁將與《鏡電視》合作開節目，對此，台中監獄副典獄長李敬樑今天表示，持續蒐集相關資料，並依法辦理。



根據媒體報導，陳水扁明年初將和《鏡電視》合作、開設《總統鏡來講》節目並擔任主持人，節目已在緊鑼密鼓準備，製作團隊也已開始邀請包含獲民進黨提名2026大選候選人在內的來賓。



陳水扁因貪污案於2008年遭收押，2013年轉至台中監獄附設培德醫院服刑，2015年因病情惡化獲准保外就醫。依據保外醫治受刑人管理辦法，他必須遵守“不進競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪、不碰政治”等原則，但10年來爭議不斷，包括他2019年曾赴兒子陳致中的競選造勢場多年來敏感動作頻仍，讓外界議論紛紛。



如今再傳出陳水扁將主持電視節目，是否涉及“媒體採訪”或“政治性活動”，李敬樑說，監獄方以持續蒐集相關資料，密切注意陳水扁情況，會依法辦理。至於保外就醫是否能上節目？李敬樑表示，一切仍依法處理。