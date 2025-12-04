扁表態挺陳亭妃　羅旺哲喊有一錘定音效果

陳水扁與綠委陳亭妃。（照：陳水扁臉書） 中評社台北12月4日電／陳水扁日前拍片力挺民進黨籍“立委”邱議瑩參選高雄市長後，昨天又在臉書發文說“期待台南誕生第一位女市長”。對此，資深媒體人羅旺哲認為，目前看來陳亭妃出線的機會非常大，因為她的民調領先，台南又有很多深綠支持者喜歡陳水扁，所以陳水扁的表態還是有一錘定音的效果。



民進黨台南市長初選，賴系綠委林俊憲與退出“正國會”綠委陳亭妃激烈競爭。



陳水扁昨天在臉書發文表示，民進黨籍“立委”陳亭妃在台南市長最新民調中排名第一，當選有信心，更不敢掉以輕心，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴清德本命區，進而連任“總統”。此說不僅被解讀為支持陳亭妃，更激化綠營台南市長“妃憲大戰”。



羅旺哲今天在政論節目《新聞大白話》表示，目前看來陳亭妃出線的機會非常大，因首先，陳的民調大幅領先，再來，從陳與民進黨“立委”林俊憲展現出的態度來看，陳的態度似乎從從容容，林則猛力攻陳，而衹有落後者才會去打領先者，“顯見他們自己也知道現在誰領先”。



羅旺哲認為，如果陳亭妃出線，民進黨比較有守住台南的勝算，對民進黨而言，台南市絕對不能丟，如果派出林俊憲導致台南失守，身兼民進黨主席的賴清德“2028還要選嗎”？而對於陳水扁表態挺陳亭妃，羅旺哲指出，這會加深支持陳亭妃的力道，因為台南還是有很多深綠支持者喜歡陳水扁，所以陳水扁的表態還是有一錘定音的效果，賴清德或多或少也會因地方派系、高民調等因素，最後讓陳亭妃出線。



