王鐘賢：藍營士氣不錯　高雄看到翻盤機會

國民黨中央委員王鐘賢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月5日電（記者 蔣繼平）根據近期發布的2026年高雄市長選舉民調顯示藍營似乎有機會翻轉。中國國民黨中央委員王鐘賢向中評社表示，大罷免之後藍營基層團結凝聚起來、並持續到現在，新主席鄭麗文在幫候選人穩住黃復興系統，深藍士氣也不錯，在這種大環境下，藍委柯志恩在高雄也相當努力，年輕選票也有鬆動的現象，他認為很有機會翻盤。



王鐘賢，高雄人，美和科技大學企業管理系碩士，在銀行業服務，現任國民黨中央委員。



據《TVBS》1日公布的民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選，與藍委柯志恩對決，賴支持度為42%，柯的支持度為40%；若民進黨推派許智傑參選，與柯志恩對決，柯支持度42%，許的支持度35%；若民進黨推綠委邱議瑩參選，與柯志恩對決，柯支持度為43%，邱支持度35%；如果民進黨推派林岱樺參選，與柯志恩對決，柯支持度40%，林支持度30%。



目前高雄藍營的氛圍如何，王鐘賢表示，這要先從大罷免開始說起，從兩次大罷免之後，有幾個明顯氛圍出現，不僅藍的基層團結凝聚出來，再加上民眾黨的幫忙，都造就這次鄭麗文勝選主席的契機，其實不要說深藍，就連像他這些在藍營的年輕人、中生代對鄭麗文是很有期待的，因為不想再走回過去所謂的醬缸文化。



另外，王鐘賢表示，這次黃復興系統也是大力支持鄭麗文，鄭麗文的崛起，也代表藍營的凝聚力起來了。國民黨基層組織在每個地方都有各自的山頭，這次主席選舉某種程度看起來，這些山頭最後也是靠向鄭麗文這邊。



高雄的部分，王鐘賢表示，因為明年就是九合一地方選舉，各區藍營要參選的不管現任或要挑戰的人都躍躍欲試，甚至沒有資源的年輕人也都有想要出來選，就是因為大罷免之後的情勢都站在藍白這邊，明年選舉要靠藍白合，高雄市有藍白合作空間，這也是鄭麗文上任最重要的事情。

