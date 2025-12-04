藍議員邱于軒曝高雄觀光住房率不實

國民黨籍高雄市議員邱于軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁力推“演唱會經濟”並視為主要政績。不過，中國國民黨籍高雄市議員邱于軒4日爆料，她指高雄市觀光局規避藍營議員索資，結果不小心誤傳內參資料，意外顯示高雄今年上半年住宿率衰退7%，難怪不敢給真實數據，怕被發現觀光效益不如預期。



高雄市議會正在進行第4屆第6次定期大會。高雄市總預算4日總算正式付委，對此，邱于軒4日再次指出，為什麼之前國民黨要杯葛？就是為了提醒官員不要傲慢、不要囂張，結果陳其邁市府不知道是不是夜路走多了，這次真的出大包。



邱于軒還拿出圖片佐證，原來高雄市觀光局日前在回覆藍營議員鄭安秝索資時，竟然發生“低級失誤”，把觀光局長內部參考資料直接傳給議員，這一傳直接揭露了市府是如何把議員當塑膠耍。



邱于軒進一步強調，來看這份“走光”的資料有多精彩，給議員看的公開說法避重就輕，明明有數據卻裝傻，只含糊地說市中心觀光旅館住房率達6到7成，但內參數據鉅細靡遺，連各行政區統計都有，甚至清楚寫著前鎮區觀光旅館住房率僅有34%。



邱于軒指出，這證明了高雄市“觀光局”明明知道答案，卻選擇睜眼說瞎話，“觀光局”為什麼會不敢提供資料呢？原來根據市府2024年的觀光統計年報，2024年住宿總人數比前一年（2023年）大減10.26%。



邱于軒更提到，連“中央”的“交通部觀光署”也統計，2024年高雄的觀光旅館住房率僅有55.58%，六都墊底；甚至連媒體也有報導，高雄今年（2025年）上半年的住宿率衰退7%，尤其是高階的觀光旅館衰退近20%。



邱于軒痛批高雄市觀光局“難怪不敢給真實數據？原來是怕被發現觀光效益不如預期！”她呼籲高雄市政府應該誠實面對去年號稱觀光人次、全台第一的“6794萬人”，為何無法成功轉換為住房率的問題。