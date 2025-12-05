李貞秀：時間是最好照妖鏡　勿把陸配妖魔化

陸配李貞秀是台灣民眾黨候任“立委”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月5日電（記者 盧誠輝）預計在明年2月成為台灣首位陸配“立法委員”的台灣民眾黨籍不分區候任“立委”李貞秀接受中評社訪問表示，她嫁到台灣已經超過30年，生了5個小孩早已落地生根，台灣就是她的家，從未把自己當成陸配看待，她相信時間就是最好的照妖鏡，呼籲民進黨不要再把陸配給妖魔化。



李貞秀，現年52歲，湖南衡陽人，嫁到台灣已超過30年，是一位5寶媽。亞東技術學院電機工程系副學士，曾在訊碟與鴻海等科技公司任職，後自行創業。曾任民眾黨竹北市長競選辦公室主委、民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌辦公室助理，目前仍在東海大學公共事務碩士在職專班就學，為民眾黨籍第11屆不分區“立委”被提名人。



李貞秀認為，“賴政府”如果真的有足夠的自信與高度，應該相當樂見她能擔任“立委”，因為這樣更能凸顯台灣民主制度的多元與包容，但“賴政府”卻一手好牌不會打，反過頭來不斷仇視與打壓陸配，甚至把陸配當成是“共諜”，但她想請問民進黨的是，有哪個間諜會笨到要生5個小孩？



她強調，嫁到台灣已經30幾年了，她在大陸只剩父母了，她所有的財產、小孩、朋友、工作和生活全都在台灣，台灣當然就是她的家。她相信時間就是最好的照妖鏡，呼籲大家不要被民進黨給洗腦，沒必要因此把陸配給妖魔化。



李貞秀回憶，她1993年嫁到台灣來，算是1987年兩岸開放以來很早的一批陸配，當時陸配要取得身分證必須要在台灣待滿8年，所以她取得身分證也已經超過20幾年了，出入境拿的是“中華民國”護照，往返大陸拿的也是台胞證。過去為了照顧家庭和小孩，甚至還曾長達13年沒有回大陸去探望過雙親。



李貞秀指出，她陸續生了5個小孩，當時為了照顧小孩也辭去在科技業的工作，專心當家庭主婦，直到小孩長大一些才開始自己出來創業。她在台灣生活30幾年來，很多鄰居和同事甚至都不知道她是陸配，即使知道了也對她一直相當友善與熱情，所以她從來也沒有把自己當成陸配看待。

