鯛魚禁藥案竟是高雄搞烏龍　雲林痛斥太過分

因通報在全聯販售的鯛魚片中檢出禁藥“恩氟喹啉羧酸”鬧烏龍，高雄市衛生局長黃志中（中）4日晚間開記者會致歉。（圖：高雄市衛生局提供） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）高雄市衛生局日前通報在全聯福利中心販售、來自雲林的鯛魚片檢出禁藥“恩氟喹啉羧酸”，導致1萬3793片產品全面下架回收，引起消費者憂心。不料經過高雄市衛生局內部調查，竟然是電腦設定錯誤才導致檢驗不合格，鬧了一場大烏龍。高雄市衛生局4日晚間開記者會致歉，但出包的檢驗員已離職找不到人。



對此大烏龍，雲林縣府農業處長魏勝德第一時間脫口說“超級過分！”他表示將協助口湖漁業生產合作社恢復商譽及追討損失。



對此，中國國民黨高雄市議會黨團4日痛批民進黨籍高雄市長陳其邁市府團隊螺絲掉滿地，昔造假新聞攻擊民代、今數據錯置卸責基層，高市府謊話連篇、荒腔走板，市府應該停止一切政治操作回歸專業行政，不要再讓“高雄式烏龍”成為全台笑柄。



高雄市衛生局11月26日檢出台灣分店數量最多的連鎖超市全聯福利中心所售“台灣鯛魚排”產品含動物用藥“恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）”。供應方、口湖漁類生產合作社委託第三方機構SGS進行檢驗，結果卻顯示未檢出藥物殘留，因而導致爭議。高雄市衛生局4日則改口稱人為錯誤。



本案件的魚貨來自雲林縣，且同一批魚貨均由單一養殖場供應，並由口湖漁類生產合作社加工後專供全聯銷售，總計有1萬3793片。



高雄市衛生局說明，經主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為“未檢出”。此異常事件於發現第一時間通報“中央”主管機關“食藥署”，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。



高雄市衛生局4日晚間開記者會向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。至於相關損失賠償事宜，衛生局表示將與全聯及業者主動協調，並已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。