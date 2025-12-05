呂欽文：大陸在釣魚台周邊執法有利台漁民

釣魚台教育協會理事長呂欽文接受中評社訪問，他本身是建築師。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月5日電（記者 張嘉文）日本首相高市早苗涉台言論造成中日關係持續緊張，相關效應延伸到釣魚台主權，近日大陸海警船在該海域驅離日本漁船，日本則指中方闖入領海。台灣釣魚台教育協會理事長呂欽文向中評社表示，陸方在該海域執法，宜蘭漁民嘴巴上不講但心裡都認為是好事，因為日方長期在此耀武揚威，台“海巡署”雖有派船艇護漁，但能力有限。



本身是建築師的呂欽文指出，大陸此次進入釣魚台周邊的頻率明顯增高，已不同於以往象徵性巡弋，“如果後續常態化，那對漁民捕撈非常有利”，關鍵要看中日關係是否繼續惡化，讓釣魚台成為雙邊宣示立場的前線。



近日外媒報導，近來中方增派更多海警船至釣魚台周邊，被外界視為“測試日本的防衛決心”。去年中方公務船出現在該海域天數創下連續3年新高。



呂欽文接受中評社訪問時指出，釣魚台海域是蘇澳與台灣東北部漁民世代賴以為生的傳統漁場，黑潮與寒流交會的海域帶來豐富漁獲，包括鯖魚、旗魚、鯊魚、鰹魚、鬼頭刀等高價值漁種。



他提到，蘇澳漁民世世代代在此捕魚，更曾上島取淡水、撿鳥蛋、收集海芙蓉，颱風時也以釣魚台作為避風港，對此海域具有深厚感情這。而些背景顯示釣魚台並不是抽象議題，而是與台灣漁民生活息息相關的具體空間。



但多年來，呂欽文說，釣魚台議題屢因政治氛圍起伏而被忽視，“平常沒人注意，彷彿被淡忘，但只要兩岸或中日關係有摩擦，就會再次浮上檯面”。他分析，釣魚台是各方力量接觸的最前緣，象徵性大於面積本身。當局勢相對平靜，各方保持克制；一旦情勢轉趨緊張，釣魚台立刻成為表態場所。



呂欽文指出，中方過去雖然在言語上強調釣魚台主權，但強勢行動並不頻繁，此次頻繁派出海警船靠近相關海域，顯然是要藉釣魚台向日本表達不滿，起到敲打的作用。