柯文哲復出直播　嘆台海打起來不得了

柯文哲與黃國昌同台直播。（台灣民眾黨提供） 中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲大復出，4日晚上8點與民眾黨主席黃國昌同台直播，這也是柯文哲9月交保後首次高調在鏡頭前現身。柯文哲談到近期賴清德提出新台幣1.25兆元“國防”特別預算，他感嘆道，台海不一定打，但真的要小心，打起來不得了，和平才是目的，備戰只是和平的方法之一。



被羈押一年的柯文哲在今年9月交保後，就一直保持低調，8日晚間是首度在柯文哲YouTube頻道開直播、在鏡頭面前高談闊論，還沒開播就有近5千人在線等待，最高峰則有5.5萬人同時在線觀看。柯文哲也不改過往幽默個性，一開始就撩起左褲管露出電子腳鐐，打趣自己整天被GPS定位，超過1年沒有對外說話。



提到最近熱門的1.25兆元“國防”特別預算議題，柯文哲表示，民進黨把中國大陸當境外敵對勢力，然後把民眾黨當成是境內敵對勢力，他對賴清德最大的抱怨，是把台灣搞到四分五裂，還怎麼去處理外部問題？



柯文哲也感嘆道，全世界3個最危險的地方已有2個打起來了，台海不一定打，但真的一定要小心，不然打起來不得了。當年烏克蘭也不認為會開戰，但現在一打就三年。和平才是目的，甚至戰爭的目的也是為了和平，和平有眾多方法，備戰只是方法之一，花錢也沒辦法買到和平，錢還是要合理的花，沒有人不愛台灣，維持現狀就是台灣的最大公約數。



柯文哲說，“抗中”只是手段，“保台”才是目的，民進黨卻錯把“抗中”當成目的。



至於中國國民黨主席由鄭麗文接棒後，未來怎麼處理藍白合？會否與鄭麗文見面？柯文哲笑說，不用為了見面而見面，他也不是民眾黨主席了，有事情就讓黃國昌去處理。不能只看一天評論一個人，讓鄭麗文跑幾個月後再來看就好。藍白合規則清楚就好，不要再像2024年每天把戲很多，全民調講好幾個民調公司，然後不要再讓幾%了，最後變全民考統計學。



柯文哲涉京華城等案，被起訴求刑28年6個月，今年9月初以新台幣7千萬元交保，柯交保後非常低調，近期被拍到重返民眾黨中央“上課”。



柯案將在12月11日起進入辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播前天被駁回，合議庭僅裁准“事後”可在“司法院”網站公開播送，柯文哲不服，決定提抗告，書狀將盡速遞交台北地方法院。