8歲孩子毆打同學　綠委賴瑞隆盼給輔導空間

綠委賴瑞隆。（中評社 資料照） 中評社台北12月5日電／爭取民進黨2026年高雄市長提名的民進黨“立委”賴瑞隆遭爆料，其孩子在學校毆打同學，還用暴力語言威脅對方。校方4日晚間出面還原時間軸，並證實除女同學外，還有兩名學生受影響，共涉及3案。對此，賴瑞隆回應，自己8歲的小孩在校與同學發生糾紛，會全力配合校方盡快釐清事發經過，並加強引導孩子尊重他人，盼各界“給予教育與輔導的空間”。



受害同學家長向《TVBS新聞網》控訴，自己的孩子遭1位同學徒手毆打，嚇得逃到廁所。但對方仍不放過，堵在廁所門外威脅他的孩子長達12分鐘，甚至嗆聲“出來就打死你、甩你耳光”等。直到其他同學發現後，才被救出來。後續還持續受到對方言語攻擊，甚至連哥哥也遭到辱罵“你們全家都蠢貨，我打你妹怎麼了”？



受害女童母親來到學校，但對方母親（指賴瑞隆妻子）態度不善，理直氣壯的說，“你瞭解事情的經過嗎”？並不認為自己的孩子有錯。更令受害家長不滿孩子遭受傷害後校方處理態度消極，直到調查後才知，對方家長是民進黨籍高雄市長參選人賴瑞隆。



校方指出，主事件發生於10月16日，賴姓男童與黃姓女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後仍遭賴生在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘。學校10月28日得知後啟動通報，黃姓女童家長並於11月26日正式提出霸凌調查。

