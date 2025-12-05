吳子嘉：李四川選新北市長　有三關要過

李四川。（中評社 資料照） 中評社台北12月5日電／2026新北市長選戰，民進黨提名“立委”蘇巧慧參選，國民黨台北市副市長李四川也表態願參加初選.已備戰的台灣民眾黨主席黃國昌則表示，李四川是令人敬重的長輩。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，李四川有三關要過，前兩關是要國民黨主席鄭麗文、新北市長侯友宜來支持李四川，第三關才是與黃國昌溝通協調。



吳子嘉4日在《董事長開講》網路節目中指出，新北市副市長劉和然仍在積極布局，如今李四川面臨多項難題。劉和然背後是新北市長侯友宜，若侯未點頭，劉也不可能退出，這是第一層卡關。此外，李四川離開新北一段時間，若想回鍋參選，新北競選總部主委勢必得由侯友宜出任；若侯不願意擔任主委，新北選戰將難以推動。因此，李四川面臨的首要挑戰，就是爭取與侯友宜合作；若侯願意接任主委，劉和然自然會退場，新北選局才能順利整合。



吳子嘉續稱，第二步需要與國民黨主席鄭麗文協商，畢竟新北仍以藍營布局為主，必須爭取鄭麗文與侯友宜共同挺李四川，這兩道關卡都不容易跨越。等黨內問題理順後，第三階段才是與黃國昌溝通。若黃國昌堅持投入，將形成三強競逐，最後可能讓民進黨受惠，蘇巧慧多年“立委”資歷不可低估。



吳子嘉認為，李四川有三關要過，這三關如果過不了，新北市長就跟他沒有關係了。劉和然還在談“深度準備”，就是在等“老闆”一句話。