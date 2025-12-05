台封鎖小紅書影響300萬人　藍白委砲轟

台刑事局4日舉行記者會，指出小紅書涉詐過多，沒有改善作為及善意回應，台灣網路將封鎖一年。（照片：台內政部） 中評社台北12月5日電／台“內政部”4日以小紅書涉詐1706件、財損逾新台幣2億元為由，宣布即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，形同封鎖小紅書。在野黨“立委”指出，台灣的網路自由正走向必須“翻牆”的那一天，且詐騙案件最多的美、日、韓平台如Facebook、LINE都安然無恙，唯獨鎖定大陸軟體，根本是選擇性封鎖。



“數發部”3日表示，抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款APP，經資安分析後均存在蒐集敏感資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享等6大風險行為，其中小紅書違規樣態高達15項最多。



台“內政部次長”馬士元4日至刑事局舉行記者會，指小紅書在台用戶已逾300萬人，經“國安局”的資安檢測，民眾隱私與安全都面臨高度風險。且該APP自2024年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損2億4768萬餘元。依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條“詐欺犯罪防制緊急事件”規定，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行一年。等同封鎖小紅書。



根據《中時新聞網》報導，中國國民黨籍“立委”賴士葆指出，詐騙案件最多的美、日、韓平台如Facebook、LINE都沒事，只鎖定大陸軟體，根本是選擇性封鎖。藍委廖先翔抨擊，台灣民眾過去常嘲笑大陸使用者上外國平台得先翻牆，如今民進黨政府卻走上相同道路，難道未來輪到台灣成為被國際取笑的對象嗎？



台灣民眾黨籍“立委”林國成表示，“賴政府”現在只要看見與大陸相關的事物便亂槍打鳥，封鎖小紅書牽涉言論自由問題，可能讓國際認為台灣不再保障言論，所有後果，“賴政府”必須自行承擔。

