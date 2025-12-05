謝龍介：連小紅書都怕　是扼殺自己競爭力

藍委謝龍介受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北12月5日電（記者 張嘉文）台“內政部”4日以反詐騙為由，封鎖在台有300萬用戶的“小紅書”。對此，中國國民黨“立委”謝龍介今天表示，“賴政府”這是自己在嚇自己，台灣的活力和優勢就是百分百的言論自由，所以讓年輕人有更好的競爭力，如果今天連小紅書都怕，那是在扼殺自己的競爭力。



台“內政部”與刑事局昨天共同召開記者會，指“小紅書”在台用戶超過300萬人，2年內涉高達1706件詐騙案，造成台灣民眾損失近新台幣2.5億元，且15項資安檢測指標均未合格，再加上今年10月曾透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技提出具體改善作為，至今未有回應，依法將封鎖小紅書的網路連線路徑，暫定1年。



謝龍介今天在“立法院”受訪時表示，“賴政府”用詐騙案件多的理由要禁小紅書，這是雙重標準，因為LINE裡面的詐騙更多，臉書的詐騙案件更多，為什麼這些不用禁？



謝龍介說，不要這樣兩套標準，詐騙案件是“內政部”、“警政署”包括“法務部”，對於詐騙沒有辦法防堵，因為還牽扯到很多金融詐騙、投資詐騙等等，不從根本下手，然後找一個替罪羔羊來，就是在轉移焦點，沒有辦法改變“賴政府”治理無能的事實。



謝龍介強調，應該要對於各種平台進行管理而不是只針對小紅書，台灣是最有本錢，可以接受全世界任何輿論，任何平台的地方，這是我們最強的競爭力，結果自己把它扼殺了。