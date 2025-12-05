郭正亮：禁小紅書惹怒年輕人　綠少幾十萬票

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月5日電／台“內政部”4日以涉詐1706件、財損逾新台幣2億為由，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年，引輿論炸鍋。前“立委”郭正亮表示，很多內容在不同社群平台轉載，YouTube更嚴重，擋不住。台灣有300萬人用小紅書，綠營惹怒他們，“搞不好少了幾十萬票”。



郭正亮4日在個人直播的《亮話天下》節目中被問到，賴禁止小紅書，雖然暫時會引發有些網友不爽，但是不是認為能讓部分年輕人不要被大陸APP影響，對綠營的正面效益大於負面？



郭正亮說，“他（如果）這樣想，真的是有夠笨的”！我用親身的經驗告訴你”，“我一天上網的時間，至少12個小時！我真的是專業網紅，在YouTube”。很多媒體（社群平台）是會轉載來、轉載去的，以為YouTube就沒有（小紅書瘋傳的影片）？講白了，YouTube更嚴重！



郭正亮指出，大陸重要的電視台都有在台灣設YouTube頻道，所有的節目都有！“真的是這樣，你是擋不住的”！那種對於資訊的尋求，台灣這種地方，什麼資訊會找不到？在台灣有300萬人使用小紅書，而且小紅書大部分都在講生活的趣味，這些人大部分對政治是沒有興趣的。民進黨搞不好惹怒了他們？惹怒了這些人，到時候民進黨搞不好少了幾十萬票！不要認為不可能。



郭正亮認為，因為本來小朋友乖乖看小紅書，現在沒了小紅書，不知道讓他們去玩什麼？所以很難說這樣對民進黨有利。