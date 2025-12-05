卓榮泰8次覆議　黃國昌：臉皮厚才被賴留用

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月5日電（記者 鄭羿菲）“立法院”5日審議“行政院長”卓榮泰對“再修版財政收支劃分法”提出的覆議案，台灣民眾黨主席黃國昌5日受訪表示，卓榮泰早已是一個不適任的“行政院長”，賴清德留卓榮泰下來，是因為卓榮泰的臉皮厚到沒什麼是做不出來，提出第八度覆議，對卓榮泰個人而言根本不痛不癢。



涉及地方財源的《財政收支劃分法》朝野攻防逾半個月，“立法院”11月14日三讀通過財劃法修正案（再修版），而卓榮泰20日拍版“院版財劃法”送審，“立法院”則在藍白聯手下，11月25日擱置該案，卓榮泰遂於11月27日針對“再修版財劃法”提出覆議案，“立法院”會5日上午將進行處理。外界預估在藍白人數優勢下，卓榮泰任內第八次提出的覆議案仍將遭否決。



黃國昌5日接受媒體訪問表示，卓榮泰早就是一個不適任的“行政院”院長，一個行政部門對在野黨“立委”發動大惡罷，濫用行政資源，結果32比0被完封後，沒有任何人負起政治責任，更不要說“中選會”委員提名，卓榮泰公然違法、跳票、讓“中選會”沒辦法好好運作。



黃國昌說，賴清德留下這個不適任的“行政院”院長，是因為對卓榮泰來講，臉皮已經厚到沒有什麼事情做不出來，提出第八度的覆議，對卓榮泰個人而言根本不痛不癢，付出代價的是國家資源，讓“立法院”浪費時間處理這個毫無意義的覆議。