下狠手！台“內政部”主導關小紅書一年

劉世芳。(中評社 資料照) 中評社台北12月5日電／台刑事局4日指出，小紅書APP自113年迄今涉入1706件詐騙案件，“內政部”將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。對此，“數發部”表示，待“內政部”處分送達後，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）將協助處理。



中“內政部”“警政署”刑事局昨天舉行記者會，公布小紅書APP在台涉詐去年有950件、總財損為新台幣1億3290萬餘元；今年1至11月有756件、總財損達1億1477萬餘元，有持續攀升跡象。



“行政院”打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元說明，“內政部”依詐欺犯罪危害防制條例第42條“詐欺犯罪防制緊急事件”規定，即起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。



打擊詐欺指揮中心副執行秘書賴正庸表示，針對小紅書APP的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉。



“數發部”晚間回應，“內政部”依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，命網際網路接取服務提供者（IASP）對小紅書等網站停止解析，TWNIC會依據“內政部”的處分，以DNS RPZ自律機制協助處理。



至於停止解析及限制接取的影響，“數發部”表示，目前“內政部”處分尚未送達，須視處分內容而定。