備戰2026　柯文哲：我自動請纓去住南部

柯文哲與民眾黨主席黃國昌同台直播。（照片：民眾黨提供） 中評社台北12月5日電／前台灣民眾黨主席柯文哲大復出，4日晚上8點與民眾黨主席黃國昌同台直播，這也是柯文哲9月交保後首次高調在鏡頭前現身。談到明年2月1日民眾黨新“立委”上任，民眾黨後續的規劃時，柯文哲突然說出，“我是自動請纓，我要去住在南部”！



柯文哲在直播中指出，新的“立委”上來還是新手，所以還是要有人在“立法院”繼續擔任教練的角色。黃國昌則回應，新的委員上來，以後每周二、五還是會陪“立委”開晨會，也要幫助更多年輕人投入地方政治、地方治理。



柯文哲說，其實2月1日以後事情很多，包含黃國昌要選舉，還有帶議員、“立委”還是新手，不是那麼容易，且“立法院”本來相當複雜，不是進來可以馬上可以上線，所以要有人可以帶他們。



接著柯文哲則是突然面帶笑容地說出，“我是自動請纓，我要去住在南部”；此時，黃國昌則喊，“等一下、等一下，我們把12月的言詞辯論先做完！”此時柯仍不斷大笑，還說“我讀那些（開庭資料）讀得很煩，越讀越生氣”、“寫一寫、鬼扯一番，人跑了升官去”。



另外，談到藍白合議題時，被問及何時和國民黨主席鄭麗文見面，柯文哲則是表示，不用為見面而見面，該見的時候就會見。縣市長選舉就把規則定清楚就好，不要再讓分了。他也提及，講好全民調、幾家民調公司，以及要不要拿掉極端值等，說清楚且規則定好即可，雖然比賽規則不能百分之百保證公平，但他建議黃國昌到時跟鄭麗文講清楚，包括時間點、規則定清楚，時間到就比民調，“我們一定不會耍詐”。