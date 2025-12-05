扁要主持電視節目　郭正亮點名兩單位出來管

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北12月5日電／有媒體報導，陳水扁將與《鏡電視》合作開節目，引發外界熱議。台中監獄4日回應，持續蒐集相關資料，並依法辦理。對此，前“立委”郭正亮指出，陳水扁傳出將與《鏡電視》合作開節目，分別牽扯到“法務部”和NCC兩個單位，因為陳現正在保外就醫中，“法務部”要不要管？且《鏡新聞》申請設立時的決議許可中，包含“全時段不製播新聞性政論型談話節目”，陳的節目不是政論節目，難道是要講笑話嗎？



陳水扁因貪污案於2008年遭收押，2013年轉至台中監獄附設培德醫院服刑，2015年因病情惡化獲准保外就醫，依據《保外醫治受刑人管理辦法》，他必須遵守“不進競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪、不碰政治”等原則，但10年來爭議不斷，包括他2019年曾赴兒子陳致中的競選造勢場，多年來敏感動作頻仍，讓外界議論紛紛。



郭正亮4日在政論節目《新聞大白話》表示，陳水扁傳出將與《鏡電視》合作開節目扯到兩個單位，首先，陳現正在保外就醫中，“法務部”要不要管？再來，在《鏡新聞》申請設立時的決議許可中，包含“全時段不製播新聞性政論型談話節目”，郭正亮質疑，新節目是否屬於政論性質，並問“難道陳水扁上節目是要講笑話嗎？”



根據《上報》3日報導，陳水扁明年初將和《鏡電視》合作、開設《“總統”鏡來講》節目並擔任主持人，節目已在緊鑼密鼓準備，製作團隊也已開始邀請包含獲民進黨提名2026大選候選人在內的來賓。而對於是否涉及“媒體採訪”或“政治性活動”，副典獄長李敬樑表示，監獄方以持續蒐集相關資料，密切注意陳水扁情況，會依法辦理。至於保外就醫是否能上節目？李表示，一切仍依法處理。