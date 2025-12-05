台灣將禁止廚餘養豬　綠委籲補助家戶廚餘機

綠委邱志偉邀集多位中南部委員召開記者會，呼籲政府補助家戶購買廚餘處理。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月5日電（記者 俞敦平）針對“行政院”拍板2027年起全面禁止廚餘養豬，民進黨籍“立委”邱志偉今日召集多位中南部“立委”召開記者會，呼籲中央比照節能家電模式，補助家戶購買廚餘處理機，並引進日本“Eco－Feed”循環飼料技術。值得關注的是，因爭取2026台南市長提名的民進黨籍“立委”林俊憲與陳亭妃今日同台出席相挺，兩人分坐主持人邱志偉左右兩側，針對廚餘去化議題各自提出建言。



台灣每日產出逾2000公噸廚餘，其中約42%用於養豬。隨政府宣布2027年全面禁廚餘養豬，如何去化龐大廚餘量成為地方政府難題。尤其是養豬大縣如台南、屏東，若無配套恐造成環境負荷。



邱志偉指出，他上月率團赴日考察，發現日本透過家戶廚餘機將廚餘脫水、乾燥化，轉為一般廢棄物進焚化爐，不僅大幅減量，還能降低病原風險。邱志偉表示，台灣高達65%廚餘來自家戶，若無前端分流，後端清運將難以負荷。因此，他具體主張“環境部”應參考“經濟部”“節能家電補助”模式，推動全台家戶廚餘乾燥機補貼；針對事業廢棄物，則應建立類似日本“Eco－Feed”的認證追溯系統，將食品工廠廢棄物轉化為安全飼料。



林俊憲發言時先細數台南每日近60萬噸的廚餘量與養豬場數據，更分享自家購買的廚餘機的使用心得。他表示，推廣難度在於價格與異味，呼籲中央應介入補助，並提及現任台南市長黃偉哲在推動高速發酵廠已有成效，認為中央應與地方攜手合作，解決迫在眉睫的去化問題。

