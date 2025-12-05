鯛魚排藥檢鬧烏龍　陳其邁道歉允諾賠償

民進黨籍高雄市長陳其邁5日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月5日電（記者 蔣繼平）高雄市衛生局日前通報在全聯福利中心販售、來自雲林的鯛魚排檢出禁藥“恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）”，導致產品全面下架回收，後來發現是檢驗錯誤，搞了大烏龍，讓供貨方氣得跳腳。民進黨籍高雄市長陳其邁5日受訪時三度致歉，並將追究連同相關主管及檢驗程序的人員責任，以及向養殖戶、全聯負起所有賠償責任。



供貨方雲林口湖漁類生產合作社5日召開記者會說明，目前回收大約12萬片，損失金額估計超過千萬。未來還是希望所有檢驗的單位，當發生問題應該再確認，不要再發生類似的事件，付出的代價太大了，社員們面臨非常大的壓力，自己做的這麼好，還被驗出禁藥，結果是烏龍，希望食品跟食安都要嚴格把關。



針對雲林縣府農業處長魏勝德表示將協助雲林口湖漁業生產合作社恢復商譽及追討損失，高雄市衛生局局長黃志中後續補充提到會以國賠方式來進行。



陳其邁表示，對全聯及雲林養殖業者，因為衛生局檢驗錯誤道歉，非常不好意思。第一，操作同仁違反標準作業程序，更改後台相關參數設定，將數值放大十倍。這種錯誤非常不應該，也立刻移送檢調單位，希望藉由司法調查，來釐清到底這個錯誤是故意或疏失，來釐清整個事件的真相。



陳其邁表示，第二，他也要嚴厲要求衛生局必須追究相關人員的責任，也應該把檢驗平台重新校正、標準化，再進行其他藥品的檢驗，來維持整個藥品檢驗的相關嚴格的標準作業程序。



陳其邁表示，第三，衛生局也立刻要向養殖戶、全聯負起所有賠償責任，他再次表達誠摯的歉意，也希望衛生局在執行相關檢驗工作，要落實相關檢驗標準及作業程序，尤其樣本有疑慮時更該重復或再來做整個系統的檢驗。



陳其邁表示，FDA今天也會陪同衛生局做相關的儀器標準化與校正工作，希望衛生局記取這次教訓，落實檢驗標準與資訊透明，再次表達歉意。

