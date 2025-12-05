柳采葳：民進黨真想做言論管控　乾脆說清楚

國民黨台北市議員柳采葳。（中評社資料照） 中評社台北12月5日電／台“內政部”4日以打詐為由封鎖小紅書一年，國民黨籍台北市議員柳采葳表示，此舉不僅是雙標網路治理，更凸顯執政黨打詐無力，“內政部”選擇用“反詐騙”這面政治正確的大旗，用治安問題來解決民進黨對於中國大陸文化輸出的政治憂慮。只會用一些用蠢又笨又壞的做法，影響到人民的生活。



柳采葳指出，民進黨真想做言論管控，那早就是公開的秘密。不如大方說清楚，或乾脆建立資訊防火牆。但是一邊宣稱言論自由，一邊針對特定平台施行網路治理，只是污衊了打擊詐騙工作正當性！



“內政部”“警政署”刑事局4日下午舉行“守護台灣 打擊涉詐危安APP全民一起來”記者會，“行政院”打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。



柳采葳表示，若真要說詐騙數量，Facebook、Instagram才是詐騙大宗；要說不受嚴格監理，像Tinder同樣是網路詐騙“殺豬盤”的重災區，卻同樣未受有效監理。



柳采葳表示，這次“內政部”挑上小紅書，原因無他，不過是看顏色、辦案而已。大家都心知肚明，政府真正忌憚的，是小紅書背後的文化與資訊影響力。如果民進黨政府不喜歡特定平台傳遞的價值觀，或擔心資安、“國安”，他們完全可以公開辯論，用數據和法理說服民眾。