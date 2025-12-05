台中舉辦減重競賽　盧秀燕宣布共減45.1噸

盧秀燕宣布首屆“2025台中星燃計劃”減重競賽成果。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月5日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持“2025台中星燃計劃：終結超重挑戰”成果發表會，表揚參與減重競賽的優秀團隊及個人，本次參賽者共計減重45.1噸。盧秀燕表示，該競賽是由她發想，希望透過獎勵制度鼓勵市民朋友減重顧健康，今年是第一屆，她特別安排鄭照新副市長參賽，結果鄭減重失敗，今天不敢出席，期勉對方再接再厲，減重成功！



台中市政府衛生局5日舉辦“2025台中星燃計劃：終結超重挑戰”成果表揚記者會，由盧秀燕親自宣布這場為期3個月的市民健康競賽圓滿落幕。本屆競賽吸引超過2.7萬人參與，當中有8094人成功達標，累積總減重45.1公噸，成效斐然！。



盧秀燕出席嘉勉，強調這項成果不僅讓數千市民重拾健康，更助台中市體位排名一舉從“六都最胖”躍升至“六都第二瘦”，證明了全民健康運動的驚人力量。



本次“星燃計劃”總獎金達新台幣120萬元，成功激發市民挑戰極限。個人組冠軍減去35.3公斤，創下本次活動紀錄；職場團體組冠軍隊伍“為著十萬元”則以合作之姿，共減下73.6公斤。



盧秀燕說，該減重競賽由她親自發想，因為台中市先前被統計出“六都最胖”，為了促進市民健康，透過獎勵機制鼓勵民眾減重，市府也有許多同仁以身作則，尤其她特別安排體重超標的鄭照新副市長參賽，本來今天成果發表會應該是鄭主持，但因為“減肥失敗”，不敢參加，還特別請她代為主持，她也要勉勵鄭照新要再接再厲，期待早日減肥成功！