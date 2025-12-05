綠封鎖小紅書　藍議員：怕看到大陸真實生活

侯漢廷嘲諷，民進黨認為小紅書是統戰工具，竟迫使台灣人要翻牆才能看到，成為民主笑話。（侯漢廷臉書） 中評社台北12月5日電／台“內政部”4日以涉詐1706件、財損逾新台幣2億為由，即日起對“小紅書”APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年。新黨籍台北市議員侯漢廷認為，民進黨怕的不是詐騙，而是怕年輕人透過小紅書看到大陸真實的生活與發展，打破綠營建構的資訊高牆。



侯漢廷4日在臉書發文表示，賴清德剛對學生說“面對壞鄰居的威脅”，“演算法提供單一資訊”沒幾天，“內政部”就要封殺小紅書。理由冠冕堂皇是防詐，稱小紅書兩年有2億涉詐金額。然而資料統計，“台灣人每天被詐騙4億元，七成在臉書被騙”。等於一天就2.8億在臉書被騙。“數發部”的“網路詐騙通報查詢網”臉書詐騙占比超過七成，Thread和IG合起來佔剩下兩成，小紅書微乎其微。



侯漢廷質疑，臉書一天的詐騙財損，比小紅書兩年的總和還多！面對真正的“詐騙大本營”，民進黨端不出有效治理方案，還輸給台北市率先發明防詐系統，卻對佔比極低的小紅書重拳出擊。“抓小放大”，若非智商掉線，就是別有用心。



侯漢廷指出，正確應是加強兩岸司法互助，請國台辦協助，而非“管不了就封掉”。為了抓幾隻老鼠，竟然要把房子燒了，讓全台300萬正常用戶陪葬。這種“一刀切”的思維，就是因噎廢食、懶惰治理。早在今年五月，陸委會就“高度懷疑小紅書是統戰工具”，認為“有必要從法制面管制”。高度懷疑四字用得妙！堪比雍正查清風不識字案！



侯漢廷認為，小紅書裡面大多都是彩妝、時尚、旅遊、穿搭、美食，和政治有關極少。演算法的設計甚至根本不會讓人看到政治內容。且許多人都是搜索型使用，主動搜尋口紅、化妝，不會有人想要在小紅書上搜尋兩岸統一好嗎？難道你會上成人網站搜尋微積分教學嗎？

