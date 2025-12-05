小紅書被禁　羅智強預言：下一個抖音和淘寶

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月5日電（記者 黃偕華）中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強5日針對大陸社群app小紅書被台“內政部”以涉及詐騙案為由封禁一事，做出回應，羅智強預言，小紅書禁了之後，下一個就是TikTok，下一個就是淘寶，羅智強說，民進黨過去一直想要禁各種社群軟體，連PTT都曾經想要動手過，因為“民進黨唯一害怕就是網路的聲音”。



中國國民黨今天召開黨團大會，會後羅智強接受記者訪問，針對台“內政部”4日指大陸社交及網購平台“小紅書”有許多涉詐帳號，去年至今發生1706件詐騙案，財損2億4768萬餘元，並宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令一事，羅智強做出回應。



羅智強表示，這是“司馬昭之心 路人皆知”，民進黨其實過去一直想要禁各種社群軟體，連PTT他們都曾經想要動手過，不要忘了數位中介法，羅智強說民進黨基本上掌握了所有的資源跟權力，唯一害怕就是網路的聲音，所以封禁小紅書“抱歉只是個開端”。



羅智強預言，小紅書禁了之後，下一個就是TikTok，下一個就是淘寶，羅智強表示，民進黨的網路言論戒嚴，正在大肆的進行當中。