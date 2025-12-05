賴瑞隆8歲兒打同學　陳其邁要校方公正調查

民進黨籍高雄市長陳其邁5日受訪回應綠委賴瑞隆兒涉校園霸凌事件，高雄市教育局長吳立森陪同受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月5日電（記者 蔣繼平）距民進黨高雄市長初選民調剩下1個多月，一直主打正面形象的綠委賴瑞隆，遭爆料兒子竟在校園霸凌其他同學，後續是否影響其初選聲勢受關注。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁5日受訪表示，有要求校方公正嚴謹地進行調查並注意保護同學的相關規定。



據報導，賴瑞隆就讀高雄私校小學二年級的8歲兒子遭控在學校傷害同學，受害孩童家長指控，10月中旬小孩遭到同學毆打頭部、身體，害怕跑去廁所躲了起來，但對方仍窮追不捨，甚至圍堵在廁所門外，恐嚇說“出來就打死你、甩你耳光”。事發後家長要求學校請當事者母親出來說明，但對方態度不善，理直氣壯地說“你瞭解事情的經過嗎？”並不認為自己的孩子有錯。



針對賴瑞隆兒子涉及校園霸凌，且校方處理態度受到質疑。陳其邁5日表示，這個案件，義大的校方正在進行調查，它是屬於校園的事務。市府會來提醒校方必須特別注意到保護同學相關的規定，那也必須公正地、嚴謹地來進行相關事務的調查。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，共4搶1。中國國民黨可望派出“立委”兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。

