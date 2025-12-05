台官方封小紅書　翁曉玲轟意識形態作祟

藍委翁曉玲出席中華人權協會記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月5日電（記者 俞敦平）針對台“內政部”4日以“防堵詐騙”為由宣布將封鎖中國大陸社交軟體“小紅書”1年，中國國民黨籍“立委”翁曉玲今日出席中華人權協會記者會時，痛批“賴政府”是“單方面的意識形態作祟”。政府以行政手段剝奪人民使用特定APP的權利，不僅限制了年輕人的表意自由，更是執政黨在面對兩岸議題時一貫的“雙重標準”展現。



台“內政部”4日宣布，因“小紅書”App涉詐案件累計逾千件，即起依《詐欺犯罪危害防制條例》對其發布停止解析命令，形同封殺。然而根據刑事局統計與公開資料顯示，台灣詐騙通報量最高的平台其實是臉書（Facebook）與LINE，數量遠高於小紅書。政府“抓小放大”的決策，遭外界質疑是藉打詐之名，行認知作戰防堵之實。



中國國民黨籍“立委”翁曉玲今日出席中華人權協會發布“2025十大人權新聞”記者會。2025十大人權新聞依序為：1.柯文哲案、2.加重虐童刑責、3.陸配人權案、4.長照殺人案、5.AI時代個資保護、6.天然災害重建條例、7.美國移民衝突、8.賴清德17條、9.大法官人事僵局、10.長榮空服員病逝、11.加沙宣言、12.刑法修正草案。

