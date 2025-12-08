再戰張家　綠劉建國選雲林縣長推AI醫療政見

民進黨籍5連霸“立委”、雲林縣長參選人劉建國接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月8日電（記者 張穎齊）民進黨徵召5連霸“立委”劉建國再戰雲林縣長，預計將對上中國國民黨籍“立委”張嘉郡，劉建國將再戰張榮味家族。劉建國接受中評社專訪表示，此次參選的最大核心政見，就是以改善雲林長年落後的醫療環境為重心，打造AI醫療與高齡照護雙軸產業，帶動在地就業人口與整體產業升級。



劉建國2022年雲林縣長選舉，以15萬2620票、得票率41.6%輸給國民黨籍現任雲林縣長張麗善20萬7519票、得票率56.57%。劉建國3日被民進黨2026選舉對策委員會徵召提名，恐將再戰張家的張嘉郡。



劉建國表示，可能的對手張嘉郡及張榮味家族長年在雲林的政治能量，張家政治實力全台皆知，張家向來是自己人推薦自己人，並直接向國民黨中央喊話，與民進黨必須尊重黨中央徵召制度形成鮮明對比，自己沒有家族背景，人民就是他的背景、人民就是他最強大的靠山。



劉建國，出生於雲林，現年56歲，擁有南華大學旅遊管理系與碩士學歷，並修習凱達格蘭學校地方領袖班。5連霸雲林縣“立委”，曾任斗六市民代表、雲林縣議員、民進黨雲林縣議會黨團召集人及“立法院”厚生會長、民進黨2022年雲林縣長參選人等。



記者問，針對美國總統特朗普關稅政策，若美國農產品零關稅開放進口台灣，可能衝擊農業大縣雲林？



劉建國表示，特朗普很會談判，且時而強硬，這是特朗普個性使然，因此今年4月特朗普對等關稅一公布，他便立即邀請“農業部長”前往雲林與農漁民面對面溝通。“農業部”也已啟動各項配套與模擬演練，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君也持續討論因應方案。關稅短期內可能造成壓力，但同時也讓台灣農業看見開拓新出口市場的契機。很多農民自己也提出新的方向，政府會持續與農會、青農合作，尋找更有利的市場。



對於雲林產業如何改變或推動發展？劉建國表示，自己從斗六市民代表、雲林縣議員一路走到“立委”，深刻理解雲林醫療資源不足、重症患者常須跨縣市就醫的困境，日前與賴清德共同出席“台大雲林分院虎尾二期院區動土典禮”即是多年努力成果。

