趙少康：民進黨封得了小紅書　封不住心虛

針對台灣官方“封鎖”小紅書一年，趙少康在臉書發文表示看法。(照:趙少康臉書) 中評社台北12月5日電／針對台官方將“封鎖”小紅書一年，中廣董事長趙少康表示，要封鎖一年，一年只是起手式，一年之後還會有一年一年又一年。他感嘆，民進黨也許能封住一個小紅書，但封不住自己的心虛，一個執政黨怕成這樣，真的讓人笑掉大牙。



台“內政部”和“警政署”刑事局4日下午公布，因“小紅書”App於“國安”資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，將“封鎖”一年。



趙少康在臉書發文表示，昨天“內政部”和“警政署”開了一場記者會，宣布小紅書因為詐騙過多所以要封鎖一年，一年只是起手式，一年之後還會有一年一年又一年。沒想到，記者會才剛結束，晚上小紅書的網頁已經被封，動作之快，從沒看過政府為了打詐那麼積極。



趙少康說，看到這個理由，我真的忍不住笑了，台灣去年被詐騙金額1300多億，小紅書上被詐金額的2億根本是小巫見大巫，如果照民進黨的邏輯有詐騙就封鎖，那請問臉書要不要封？IG要不要封？LINE 要不要封？還有詐騙最多的電話，中華電信要不要順便把市話也禁用？怎麼只挑小紅書？標準在哪裡？



趙少康表示，說穿了，民進黨根本不是在打詐，他們就是害怕。



趙少康說，小紅書年輕人愛看，上面大部分內容都是旅遊、美妝、生活、穿搭等議題，民進黨怕年輕人看多了，眼界打開了，發現對岸根本不像民進黨講的那麼差，到頭來影響到明年的選舉，所以乾脆找個理由封掉，最省事。

