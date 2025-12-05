陳其邁為鯛魚藥檢出包道歉　藍：長官沒責？

國民黨團召開“高市府檢驗台灣鯛出包 巿府没人負責?”記者會。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月5日電（記者 黃偕華）針對高雄市衛生局檢驗台灣鯛魚排數據錯誤，導致雲林業者蒙受損失，中國國民黨“立法院”黨團5日召開記者會。來自雲林的藍委張嘉郡譴責高雄市政府，應協調損失範圍並做補償。藍委羅智強則質疑，民進黨籍高雄市長陳其邁在高雄市做任何事情，因為是溫暖的市長、華麗的政府，所以沒人敢去監督？然後去搞雲林漁民？



國民黨團提出兩點要求，一，高雄市政府不能只停留在道歉，應該主動和受災的養殖戶、生產合作社，協調損失的範圍並做補償；二，高雄市政府在制度上通盤檢討通報機制。



來自高雄的陳菁徽進一步提到，高雄市政府螺絲掉滿地這件事情，之前就已經有經歷過了，今天高雄市衛生局主動移送一名女性基層的操作人員給檢調，難道沒有任何高層長官的責任嗎？也沒有任何督導業務的人的責任嗎？只需要移送基層員工，然後上面的長官鞠躬道歉就好嗎？



國民黨團今召開“高市府檢驗台灣鯛出包 巿府没人負責？”記者會，黨團書記長羅智強、中國國民黨籍“立法委員”張嘉郡、丁學忠、陳菁徽出席。



張嘉郡提到，11月27日那一天，高雄市政府報告一出來，全台的全聯所有的台灣鯛都集體被下架，雲林的口湖漁類生產合作社，被貼上有問題的標籤，打擊了所有飼養台灣鯛的漁民。幸好合作社、漁民主動送給第三方公證，送驗結果為未檢出。

