楊于勝：賴清德1.25兆軍購有四大問題

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月6日電（記者 鄭羿菲）針對賴清德推出新台幣1.25兆元“國防”特別預算，台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，更像是強化既有項目與擴充周邊，但會面臨四大問題，包括能抵銷賴清德所說的2027武力攻台嗎？能不能拿到東西？美方願意提供關鍵技術？與軍方現有系統能順利整合？打造台灣之盾要靠美商諾格整合，看起來空有概念。



楊于勝說，目前台美關稅談判一直未有結果，軍購是讓美國樂於接受的條件，這筆預算若沒有獲得關鍵技術、大殺器，不免讓人聯想到台美關稅談判。賴清德投書外媒，無非是希望出口轉內銷，但在野黨恐怕也不可能拒絕美國。



楊于勝為淡江大學戰略研究所碩士，曾服役22年，備役海軍上校退伍，曾於夏威夷亞太安全研究中心進修區域安全合作；兩度赴美接艦，2013年退役，現為防務觀展評論與防務雜誌資深撰稿。



楊于勝接受中評社訪問表示，賴清德與台“國防部長”顧立雄強調的施政方向有三部分，包括建構重整的防衛系統，也就是“台灣之盾”、引進高科技與AI，及打造非紅供應鏈，但其實這三部分都是過去1、2年都有在談的東西，不少“國防”建設項目也都具有延續性，都不是新東西。要採購的精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統、防空系統、反飛彈及反裝甲飛彈等七大類武器裝備，也在這幾年都已納入採購項目中。



楊于勝說，1.25兆元的“國防”特別預算，更像是強化既有項目與擴充周邊這兩個面向，但會面臨四大問題，一、到底能不能抵銷賴清德所謂“北京當局以2027完成武統台灣為目標”的手段？二、能不能拿到東西？顧立雄曾表達，目前美國延宕交付給台灣的軍購金額不到3000億元，後續呢？三、台美要合作生產武器，美方願不願意提供關鍵技術？四、與台軍既有系統能否順利整合？

