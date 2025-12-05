台封小紅書１年　國民黨團：築網路柏林圍牆

國民黨團召開“封殺小紅書 假反詐真鎖國？!”記者會。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月5日電(記者 黃偕華) 針對台“內政部”4日以反詐騙為由，封鎖在台有300萬用戶的“小紅書”，中國國民黨“立法院”黨團5日召開記者會表示，根據刑事局“打詐儀錶板”顯示，台灣人去年被騙了新台幣500億元，絕大多數的“假投資詐騙”，小紅書連前三名都排不進去，封鎖小紅書的目的，衹有赤裸裸地意識形態，自稱民主，卻築起網路柏林圍牆。



台“內政部”與刑事局昨天共同召開記者會，指“小紅書”在台用戶超過300萬人，2年內涉高達1706件詐騙案，造成台灣民眾損失近新台幣2.5億元，且15項資安檢測指標均未合格，再加上今年10月曾透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技提出具體改善作為，至今未有回應，依法將封鎖小紅書的網路連線路徑，暫定1年。



國民黨團今日召開“封殺小紅書 假反詐真鎖國”？!”記者會，黨團首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄，國民黨籍“立法委員”葛如鈞出席。



林沛祥指出，台“內政部次長”馬士元大張旗鼓宣布，為了打詐要封鎖“小紅書”一年，這根本是一場低級作秀。民進黨政府根本是“抓小放大”，柿子挑軟的吃，台“內政部”說小紅書兩年騙了2億多，所以要封鎖。但根據刑事局“打詐儀錶板”顯示，台灣人去年被騙500億元，絕大多數“假投資詐騙”是發生在哪裡？刑事局“打詐儀錶板”公開的數據顯示，光是臉書一個禮拜就有5800件詐騙通報，小紅書連前三名都排不進去，結果呢？民進黨敢封鎖臉書嗎？



林沛祥表示，面對美國人的臉書，民進黨政府只敢“喝咖啡”、“呼籲配合”，但面對沒有政治後台的小紅書，就拿出大刀要封鎖。林沛祥認為，這不是打詐，這是欺善怕惡，這是選擇性執法，民進黨根本不在乎民眾被臉書騙走的幾百億，只在乎能不能搞意識形態鬥爭。

