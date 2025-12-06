楊于勝：解放軍已能由訓轉戰　台難應變

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月6日電（記者 鄭羿菲）賴清德提出中國大陸以2027完成武統台灣為目標，民進黨籍“立委”王定宇曾關切解放軍攻台的準備期要多久？台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，解放軍在2024聯合利劍等環台軍演已驗證直接“由訓轉戰”，若未來多點齊發、同步而至，台軍應變的時間恐並不很樂觀、非常有限，因軍隊目前已兵疲馬困。



至於路透社4日報導，大陸一度在東海部署逾百艘海軍和海警船，楊于勝指出，除了可能是基於港勤動員支援的年度戰訓驗證外，若真的是大兵力巡駛部署東海，解放軍的目標較有可能是放眼美日安保範圍，不會只在東海而已，自衛隊只是其一，實際上要面對的是美軍。



楊于勝為淡江大學戰略研究所碩士，曾服役22年，備役海軍上校退伍，曾於夏威夷亞太安全研究中心進修區域安全合作；兩度赴美接艦，2013年退役，現為防務觀展評論與防務雜誌資深撰稿。



對於解放軍若要攻台，準備週期需多久？楊于勝接受中評社訪問表示，台美、台日有情報交換機制，美國也是24小時不斷關注各戰區的動態，若有攻台行動，無論是單一戰區、聯合兩個戰區，總會有些蛛絲馬跡，台灣或許有機會得到情資，但解放軍其實已有更進一步驗證“由訓轉戰”的可能性。



楊于勝說，2024幾次聯合利劍的環台軍演就已驗證過“由訓轉戰”，在原本部署軍事單位的訓練任務期間，突然宣布軍演，船艦數個小時內直接就定位，未來恐不會有“由訓轉演、由演轉戰”的過渡。



楊于勝指出，若有一天解放軍執行演訓兵力相對較多，且採行非現在台軍監偵監聽廣播的形態執行，軍人恐怕只會更加疲於奔命。在兵疲馬困狀態下，台灣的行動自由其實是被制約的。