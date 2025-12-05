檢驗出包害鯛魚崩盤　藍議員轟陳其邁團隊

高雄市衛生局日前通報在全聯販售的鯛魚片中檢出禁藥“恩氟喹啉羧酸”，引發全台下架回收及食安問題。（照片：高雄市衛生局提供資料照） 中評社高雄12月5日電／高雄市衛生局檢驗台灣鯛魚排烏龍案遭到撻伐，中國國民黨籍高雄市議員邱于軒痛批，檢驗流程重大疏失“局長應該下台”。另外她質疑若數值是“零”，放大10倍應也同樣為“零”才對，全案細節仍待拼湊。關心養殖業的國民黨籍高市議員宋立彬痛批，錯誤消息曝光後，國內外鯛魚排都受到衝擊價格崩盤，包括高雄在內，養殖業者很痛苦，高雄市政府應全權負責並做補償。



根據《中時新聞網》報導，邱于軒質疑，大家都很好奇，如果鯛魚排數值是“零”，乘以10倍應該也要是零的結果，怎麼還會出現禁藥0.03、0.028ppm，但衛生局卻未交代清楚，“光道歉不夠，局長應該下台！”，另她也指出，先前也質疑SGS級食品照理來說不能放超過7天，但這次檢體從10月14日到上機檢驗，時間超過7天，“檢體若壞掉，檢測還準確嗎？”



邱于軒也表示，現在台灣鯛魚受到此事件影響價格崩盤，呼籲高市府要“挺鯛魚”，“高市府應該要吃1個月鯛魚”。



宋立彬怒批，檢驗出包不是只損害高市府名譽及信任度而已，還損害到高雄市所有養殖業者與台灣所有漁民，台灣鯛魚排價格在這幾天快速崩盤，導致外銷、內銷都完全沒辦法去做買賣，也導致養殖業者魚塭裡鯛魚殘留過多，請高雄市政府要付責任以及承擔賠償。

