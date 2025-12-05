綠委轟藍白版財劃法　農業縣淪財政二等公民

綠委蔡易餘、陳冠廷、劉建國、陳秀寶、黃秀芳、陳素月5日共同召開“藍白回頭是岸！支持財劃法覆議案，讓城鄉財政取回應有的公平！”記者會。(照片：蔡易餘辦公室提供) 中評社台北12月5日電／“立法院”5日進行再修版《財劃法》覆議案表決，最終仍以在野黨59票否決覆議案。投票前，6名來自農業縣市的民進黨“立委”抨擊，藍白強行通過的《財劃法》版本不僅公式發生“分母錯置”的低級錯誤，更嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算，強烈呼籲國民黨、民眾黨“立委”“回頭是岸”，應支持納入農地與人口加權的“行政院”版，別讓家鄉淪為財政二等公民。



“立法院”日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，“行政院”認為該項修法影響“中央”對地方補助款財源調整及協助能力，且超過當年度舉債上限，確有窒礙難行之處，因此提出覆議，在呈請賴清德核可後，移請“立法院”審議。“行政院”隨即提出“政院”版，並將原本的修正案移請“立法院”覆議，“立法院”今日表決封殺覆議案，讓卓榮泰創下8次覆議全遭封殺的紀錄。



嘉義縣綠委蔡易餘說，藍白版本修法過程荒腔走板，不但“公式錯誤”造成預算卡關，內容更充滿都市偏見，反觀“行政院”提出的版本，才真正體現了公平正義，將“土地面積”權重從藍白版的10%大幅提升至30%，且針對農牧用地給予1.5倍加權，此外更納入農林漁牧產值佔比10%，以及針對65歲以上長者與14歲以下幼兒人口給予1.2倍的加權分配，這才是真正照顧看天吃飯的農民、照顧需要長照與托育資源的偏鄉長輩。



嘉義縣“立委”陳冠廷表示，不能讓強勢的都會區走一百步，農業縣市卻只能走一步。農民在糧食安全與國土保育上做出巨大貢獻，這些隱形成本必須透過財政手段來平衡。



雲林縣“立委”劉建國指出，依據藍白版本，新北市的社會福利補助僅微幅減少0.03%，但雲林縣的社福補助款卻將從33億元腰斬至18億元，減幅高達47%，兩者差距超過千倍，“這簡直是懲罰農業縣”，雲林供應全台四分之一的蔬果稻米，藍白版本卻要讓雲林的弱勢照顧崩盤，完全無法接受。



彰化縣“立委”的陳秀寶、黃秀芳與陳素月也接力砲轟；陳秀寶痛批，藍白版《財劃法》完全是“重北輕南”，只顧北部都會區的利益，卻犧牲了中南部縣市的權益，將會造成中央財政缺口擴大，進而排擠到“國防”安全以及“0到6歲國家一起養”、私立學校學雜費補助等攸關全民權益的社福預算。



黃秀芳指出，彰化縣政府財政處已評估，若依藍白版本，彰化明年的普通統籌加上各類補助款，將比今年減少27.17億元，根本是“未蒙其利、先受其害”；陳素月更直接點名國民黨籍彰化“立委”謝衣鳯，“明知這個版本對彰化不利，為什麼不吭聲？難道衹有黨意、沒有民意？”